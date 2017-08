As inscrições para o Encceja começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (7) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017. Ele é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria. A prova ocorrerá em 22 de outubro.

As inscrições são gratuitas e vão até o próximo dia 18. Elas podem ser feitas exclusivamente na internet, pelo sistema de inscrição disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para participar do Encceja, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental. Quem busca a certificação do ensino médio precisa ter, no mínimo, 18 anos completos na data da prova.

O exame tem quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. Na Página do Participante é possível se informar sobre as competências que serão cobradas na prova.

O Encceja Nacional oferece atendimento especializado, específico e auxílios ou recursos de acessibilidade, que devem ser solicitados durante a inscrição; eles estão listados no edital e na Página do Participante. Também é feito atendimento pelo nome social, para participante travesti ou transexual que quiser tratamento pela sua identidade de gênero. Nesse caso, ele deverá ser solicitado após o período de inscrição, entre 21 e 25 de agosto, pelo sistema de inscrição.

O Encceja para adultos sob penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de liberdade no Brasil (Encceja Nacional PPL) têm edital, período de inscrição e data de aplicação específicos. Segundo o Inep, o edital do Encceja Nacional PPL será divulgado em breve.