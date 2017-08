Presidente da Agetul diz que não ‘vê motivo’ para indenizar feridos em brinquedo do Parque Mutirama

O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, responsável pelo Parque Mutirama, disse nesta quinta-feira (3) que “não vê motivo” para indenizar as 13 pessoas que se feriram depois de um problema no brinquedo Twister, em Goiânia. A declaração foi dada em entrevista coletiva pouco antes dele subir à tribuna do plenário da Câmara Municipal de Goiânia para dar explicações aos vereadores sobre o acidente.

“Não vejo motivo ainda de indenização, não. Estamos atendendo eles e dando tudo que for necessário. As famílias que precisarem de apoio psicológico, nós estamos atendendo nesse sentido. O que for preciso, o prefeito nos determinou que é para fazer e atender necessariamente essas pessoas da melhor maneira possível e nós estamos fazendo “, disse.

O acidente aconteceu no dia 26 de julho. Uma das passageiras do brinquedo, a cabeleireira Alessandra Souza, filmou o passeio e registrou o exato momento em que o brinquedo caiu (assista abaixo). Emocionada, ela relembrou o ocorrido e relatou o pânico que sentiu na ocasião, com medo de perder a filha, que estava sentada em outra cadeira do Twister.

Engenheiro “voluntário”

Magalhães reafirmou que existe um profissional especializado responsável pelos brinquedos do Mutirama. Segundo ele, o engenheiro mecânico José Alfredo Rosendo Coelho trabalhou de forma comissionada nos últimos 15 anos no parque, mas seu contrato venceu no dia 31 de dezembro de 2016. Mesmo assim, ele seguiu atuando sem receber salários.

“O engenheiro ia todos os dias ao parque e participava da manutenção que ocorria entre 7h e 9h da manhã, levantava o que precisava de fazer e depois ia embora. Ele não tinha salário, atuava voluntariamente. Quantas pessoas trabalham voluntariamente?”, questionou.