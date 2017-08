obras do BRT geram prejuízos à população, em Goiânia

As obras do BRT, corredor rápido de transporte coletivo que vai ligar Goiânia a Aparecida, estão paradas desde o dia 14 do mês passado.

Existiam duas frentes de obras do BRT. Do lado norte da cidade, entre o terminal Recanto do Bosque e o Rodoviário, e do lado sul, na 4ª Radial.

Próximo ao Terminal Isidória, as obras começaram recentemente, mas também estão paradas, deixando comerciantes da região insatisfeitos.

A construção do BRT está parada porque a Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo seu financiamento, deixou de repassar recursos para o consórcio que executa a obra. O banco usou como argumento relatórios de três órgãos de controle que apontavam possíveis problemas futuros na execução da obra, se não houver fiscalização.

No sábado, o prefeito Iris Rezende (PMDB) disse que já se reuniu com a Caixa e espera o retorno da obra esta semana, mas não existem fatores que motivem essa expectativa.

Uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e do Tribunal de Contas da União (TCU), responsável por um dos relatórios, estava marcada para a última terça-feira, mas ela foi remarcada. É a segunda vez que o encontro é redefinido.

A Caixa informou que só volta com os repasses se ter um parecer favorável do TCU ou do Ministério das Cidades. Nenhum dos órgãos de controle pede ou determina a paralisação da obra.