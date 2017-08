HGG abre 25 vagas com salários de até R$ 8,3 mil, em Goiânia

Hospital Alberto Rassi está com 25 vagas de emprego abertas com salários que variam entre R$ 1 mil e R$ 8,3 mil, em Goiânia. As inscrições devem ser feitas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) até a próxima segunda-feira (7). Confira aqui o edital do processo.

Para se inscrever, o candidato deve preencher, no site, todos os dados pessoais, complementares, sobre experiência profissional, formação e do termo de compromisso. Para garantir a inscrição, é preciso salvar as informações e ver a mensagem “Seu currículo foi cadastrado com sucesso”.

Após confirmarem as inscrições, os candidatos terão os currículos analisados pela empresa e devem passar por uma prova de conhecimentos específicos para algumas vagas e testes de digitação para outras. Em seguida, os concorrentes passarão por avaliação psicológica, dinâmicas de grupo e entrevista.

O candidato deve ficar atendo ao portal do IDTech para saber sobre cada nova etapa do processo seletivo. O resultado deve ser divulgado no próximo dia 22 de setembro deste ano.

Conforme a instituição, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:

Recepcionista

Engenheiro em segurança do trabalho

Técnico em segurança do trabalho

Agente de atendimento

Analista de desenvolvimento de pessoas

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de compras

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de departamento pessoal

Cirurgião dentista

Fisioterapeuta

Gerente de desenvolvimento de pessoas

Otorrinolaringologista

Nutricionista

Psicólogo especializado em sexologia

Intensivista

Geneticista

Motorista

Motorista de ambulância

Musicoterapeuta

Técnico em informática

Técnico em radiologia