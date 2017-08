Campeonato de wakeboard agita clube em Goiânia

Cerca de 50 atletas disputam o Campeonato Goiano de Wakeboard, em diferentes categorias como feminino, iniciante, intermediário, avançado, veterans e wakeskate, na manhã deste sábado (5), no Sunset Wake Park, na GO-020, Km16, em Goiânia.

O Wakeboard é um esporte aquático radical praticado com uma prancha, onde o atleta executa manobras enquanto é puxado, na maioria das vezes, por um barco. No Sunset em Goiânia, o que dá movimento são os cabos sustentados por cinco torres.

As inscrições para participar da competição podem ser realizadas no próprio local do evento e os ingressos (R$ 20) para assistir ao campeonato estão sendo vendidos na Dox Store, em Goiânia. Vale lembrar que crianças de até sete anos não pagam para assistir, sendo obrigatório a apresentação do RG original.

Após as provas, que começam a partir das 10h, o público vai curtir uma festa com show do grupo de MPB “Entre para Brisa” e dos DJs Barats Sound System, Múcio e Thiago Jesus.

Serviço

Contato: 062 – 3996-7396