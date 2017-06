Uber iniciará operações em Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo nesta terça

A plataforma de prestação de serviços de transporte privado Uber começará a operar em três cidades de Goiás a partir das 13h desta terça-feira (6). São elas: Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Todos os municípios são da Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a empresa, que já existe em 55 cidades do Brasil, o serviço oferecerá “mais uma alternativa prática e confiável de mobilidade para a população”. As tarifas do uberX – modalidade que estará disponível – para viagens iniciadas nos três municípios ficarão 15% mais baratas do que os preços dos trechos com partida na capital.

O preço base das viagens do uberX em Aparecida, Trindade e Senador Canedo será de R$ 2. Cada quilômetro percorrido custará R$ 1,10 e cada minuto de viagem terá o valor de R$ 0,11. O preço mínimo e a taxa de cancelamento de viagens custará R$ 6.

Em Aparecida de Goiânia, usuários que adicionarem o código promocional APARECIDA20 ganharão desconto de até 20% na viagem seguinte que tiver início na cidade. Os códigos promocionais são válidos até 30 de junho.

MOTORISTAS E VEÍCULOS

Os motoristas que trabalharão como parceiros da Uber nas três cidades goianas deverão ter carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada, além de passar por checagem de antecedentes criminais.

De acordo com a empresa, os veículos aceitos para o trabalho na plataforma deverão ser, no máximo, do ano de 2008. Eles terão que ter quatro portas, ar-condicionado e, no mínimo, cinco lugares.