Suspeito de espancar homem até a morte é preso pela Polícia Civil, em Goiânia

Policiais civis da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) deram cumprimento, na segunda-feira (5), ao mandado de prisão temporária expedido contra Bruno Gomes Ferreira, investigado por homicídio. O homem, apresentado nesta terça-feira (6), teria matado Marcel Alves de Souza por espancamento depois que a vítima ateou fogo na casa da própria irmã, que também é sogra do suposto autor do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 9 de abril deste ano, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Na ocasião, a vítima, que era usuária de drogas, foi até a casa da irmã a fim de pegar cola de sapateiro, material que ela utiliza em sua profissão. Com a recusa da mulher, Marcelo teria então ateado fogo na casa dela.

Em seguida, a mulher avisou ao genro, Bruno, sobre o ocorrido. Ele, então, compareceu ao local junto com alguns colegas ainda não identificados e, ao encontrarem Marcelo, iniciaram a sessão de espancamento – utilizando inclusive uma enxada. Marcelo foi a óbito ainda no local das agressões. Bruno foi preso num shopping da capital e não esboçou resistência à ação da polícia.