Secretaria de Saúde registrou nos últimos 2 anos 9,4 mil ataques com animais peçonhentos em Goiás

A Secretária Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) registrou nos últimos 2 anos 9,4 mil ataques com animais peçonhentos, com 20 mortes. O índice é considerado alto e envolve aranhas, cobras e escorpiões. Em mais de 9 mil casos as vítimas sofreram sequelas como amputação, déficit funcional (redução de potencial físico, psíquico e intelectual) e necrose externa. Acidentes envolvendo abelhas e lagartas também foram registrados.

Segundo o Centro de Informação Toxicológica de Goiás (CIT-GO) as regiões que mais tiveram acidentes com animais peçonhentos foram Norte, Central, Sudoeste e Pirineus. “A incidência desses casos com serpentes, geralmente aumentam nos meses de outubro a abril. Isso devido ao período chuvoso e também, período de lavoura (preparo do solo, plantio até a colheita)”, esclarece Lesley Soares, técnica em Saúde do CIT.

Em Goiás, as cobras mais encontradas são jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, cascavel e coral-verdadeira. O envenenamento ocorre quando a serpente consegue injetar o conteúdo de suas glândulas venenosas na vítima. Nem toda picada leva ao envenenamento. Há muitas espécies de serpentes que não possuem presas ou, quando presentes, ficam na porção posterior da boca, o que dificulta a injeção de veneno ou toxina.

Os acidentes com escorpiões são muito frequentes. Esse animal é pouco agressivo e possui hábitos noturnos. Geralmente são encontrados em pilhas de madeiras, cercas, sob pedras, cupinzeiros e adaptam-se bem ao ambiente doméstico.

A picada de escorpião, na maioria das vezes, causa poucos sintomas, podendo apresentar dor imediata; eritema; edema leves, e sudorese. Já crianças abaixo de 7 anos apresentam mais risco de alterações sistêmicas nas picadas pelo escorpião amarelo, que podem levar a casos graves e requerem soroterapia específica em tempo adequado. O tratamento é sintomático.

“O escorpião amarelo é o responsável pelo maior número de acidentes, principalmente com crianças. Houve aumento significativo de acidente com esse animal peçonhento, pois a fêmea não precisa do macho para reproduzir. Costumam habitar em locais escuros, tais como buracos, fendas, entulhos, lixos e esgotos)”, explica Eulália Borges.

Acidentes envolvendo aranhas venenosas são recorrentes, também. As espécies de aranhas mais encontradas no Estado são a armadeira, aranha marrom, caranguejeira e tarântula. Algumas delas são pouco agressivas, enquanto outras podem ser muito perigosas.

Em caso de acidentes com animais peçonhentos ligue para o Centro de Informação Toxicológica de Goiás (CIT/GO) nos telefones: 0800 646 4350 ou 0800 722 6001.

Fonte: Opopular