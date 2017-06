Prefeitura de Goiânia programa 14 mutirões até outubro

Com o fim da primeira edição do Mutirão nos bairros, no último final de semana, o coordenador dos Mutirões da Prefeitura de Goiânia, Aristóteles de Paula, afirmou que a gestão municipal irá realizar outras 14 edições até outubro deste ano. “Precisamos aproveitar esse momento de estiagem, pois em período de chuva atrapalha os serviços ofertados nos mutirões”, destacou.

De acordo com Aristóteles de Paula, a realização dos Mutirões amplia a oferta de serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia. “O projeto expande o trabalho em pontos específicos da capital sem alterar a continuidade das ações que naturalmente são executadas”, afirma.

Neste primeiro Mutirão a população teve acesso a serviços como saúde, higiene pessoal, emissão de documentos, orientação jurídica, agendamento para casamentos coletivos e divórcios, além de emissão de carteira de trabalho, carteirinha de estudante, ID Jovem e serviços relacionados à área de finanças.

Sobre o público, o prefeito Iris Rezende disse que já sentia que população iria aderir aos Mutirões. “Esse é um momento ímpar para a administração municipal, que definitivamente entra em contato com o povo e se entusiasma. Cada secretário sente pessoalmente os problemas que estão à espera de solução”, disse Iris Rezende. A segunda edição da ação será nos próximos dias 24 e 25 deste mês. O local está sendo estudado pela coordenação.