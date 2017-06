Parte da Praça Cívica está sem iluminação pública há mais de um mês

Parte da Praça Cívica, no Centro de Goiânia, está sem iluminação pública há mais de um mês. Com isso, as pessoas que frequentam o local durante a noite tornam-se alvos fáceis para assaltantes. O Cine Cultura, localizado no Centro Cultural Marieta Telles Machado, por exemplo, tem atividades até as 22h30.

O problema é mais grave na região da praça entre o Museu Zoroastro e o prédio do Tribunal de Contas do Município (TCM) – saída para a Avenida Universitária. Este é o corredor utilizado pelas pessoas que participam de atividades culturais na Praça.

O coordenador do Cine Cultura, Fabrício Cordeiro, afirma que já ligou duas vezes na Prefeitura de Goiânia para cobrar providências quanto ao reestabelecimento do serviço. “Não consegui falar com o responsável nenhuma vez, mas a atendente me disse que os cabos foram roubados no ano passado e em seguida substituídos. Ela disse que foram roubados de novo há cerca de um mês”, afirma o coordenador.

De acordo com Cordeiro, o local fica a menos de 100 metros de uma guarita de segurança do Palácio das Esmeraldas. “Ficamos sabendo de pessoas que já foram assaltadas no local. É uma irresponsabilidade”, afirma o coordenador.

Em relação à segurança, a Polícia Militar informou que cuida da segurança dos prédios da administração estadual, mas a Guarda Civil Metropolitana é responsável pela Praça como um todo. Até esta publicação, a reportagem do Mais Goiás não conseguiu contato com o comandante da GCM, José Eulálio Vieira.

Por nota, a Seinfra informou que está preparando uma licitação do material necessário para reparar a rede de iluminação pública no local.

Fonte: É mais Goiás