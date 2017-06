Marcelo Cabo deixa o comando do Atlético

A derrota em Salvador, na Arena Fonte Nova, foi a 4ª sofrida pelo Atlético na Série A do Brasileiro. Ela custou, também, a permanência do técnico Marcelo Cabo no clube.

Após o Dragão perder 3 a 0 na noite desta segunda-feira (5), para o Bahia, o treinador comunicou ao diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, que está deixando o clube. “Ele (Marcelo Cabo) me comunicou há pouco que não tem como mais comandar o time, não vê poder de reação e, assim, está entregando o cargo. Não gosto de tomar decisão no afogadilho, mas o Cabo é um cara decente, vencedor e terá as portas abertas no Atlético”, disse Adson.

Assim, o Atlético segura a lanterna, sem vitória na Série A depois de quatro rodadas. Porém, leva no currículo o título da Série B de 2016, o principal em 80 anos de história do clube. Marcelo Cabo comandou o time em 60 jogos. Ele chegou ao clube em 8 de maio de 2016. Agora, a diretoria terá de buscar outro técnico no mercado – na quinta-feira (8), o Dragão recebe a Ponte Preta, no Estádio Olímpico, pela 5ª rodada.