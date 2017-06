Foragido condenado por roubo é preso pela PC de Anápolis

Polícias civis do Grupo de Capturas e Apoio Operacional de Anápolis, sob comando do delegado regional, Fábio Vilela, prenderam, nesta segunda-feira (5), o foragido Leonardo Ferreira de Oliveira, de 29 anos, condenado à pena de cinco anos de reclusão pela prática do crime de roubo, fato ocorrido em uma lotérica de Damolândia, em 2013.

Leonardo iniciou o cumprimento da pena e lhe foi concedido pelo Poder Judiciário o benefício da progressão do regime da pena para o semiaberto. Após a concessão do benefício, porém, ele não mais retornou à Unidade Prisional de Inhumas, onde estava cumprindo a medida.

O Poder Judiciário de Inhumas expediu, então, mandado de prisão em desfavor de Leonardo que, após trabalho de investigação dos policiais civis, foi preso na cidade de Anápolis. Após a prisão, Leonardo foi conduzido para a Unidade Prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.