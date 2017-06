Confira as festas juninas e arraias em Goiânia

Os meses de junho e julho são conhecidos por trazer o frio e as tão aguardadas e tradicionais festas juninas. Por todo o país, as festanças em homenagem a São João, Santo Antônio e são Pedro são uma ótima oportunidade para comer pipoca, beber quentão e se divertir com as quadrilhas e danças populares.

Esta é a época em que diversos estabelecimentos e centros culturais promovem grandes shows, brincadeiras, fogueiras, casamentos e barracas com comidas e bebidas típicas.

A festa junina é considerada a segunda mais importante do Brasil, ficando atrás apenas do Carnaval. A região nordeste é a que leva a tradição mais a sério e, por isso, realiza a maior parte das grandes festas que acontecem ao redor do país.

Os goianos, como gostam de uma boa festa, vão aproveitar para tirar a camisa xadrez do armário, fazer bigodinhos de lápis, colocar o chapéu ou tranças no cabelo para aproveitar as festas juninas que promovem grandes arraiais e quermesses na capital e região.

Quer divulgar a sua festa aqui? Mande as informações pelo nosso WhatsApp através no número (62) 99995-2795.

E para você não ficar de fora dessa grande comemoração, confira a lista do O POPULAR da programação das principais festas em Goiânia:

Arraiá do Goiânia 2 Nome da Festa: Arraiá do Goiânia 2

Quando: 08, 09 e 10/06

Onde: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Rua do Álamo, esquina com a Rua das Amendoeiras, Setor Goiânia 2, Goiânia)

Preço: R$ 10

Atrações: Apresentações de quadrilhas, Forró Pé de Serra, Gaby Violeira, Trio Aristides e Chico Junior e Fabrício Arraiá da Rosa Mística Nome da Festa: Arraiá da Rosa Mística

Quando: 08, 09, 10 e 11 de junho. Quinta, sexta e sábado, a partir das 19 horas e no domingo, a partir das 18 horas

Onde: Estacionamento do Goiânia Shopping (Av. T-10, nº 1300, Setor Bueno, Goiânia)

Preço: R$ 5

Atrações: Som mecânico, barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras tradicionais das festas juninas Arraiá Cambury 2017 Nome da Festa: Arraiá Cambury 2017

Quando: Sexta-feira (9/6), a partir das 20h

Onde: Faculdade Cambury (Avenida T-02, nº 3531, Setor Sol Nascente, Goiânia)

Preço: R$ 10

Atrações: Show com a dupla Emanuel Sena & Thiago e o grupo de quadrilha “Até o Sol Raiá” Festa Junina da Paróquia São Pio X Nome da Festa: Festa Junina da Paróquia São Pio X

Quando: 10 e 11 de junho. Logo após a missa das 19h

Onde: Paróquia São Pio X (Rua 29, esquina com Rua 5, sem número, Praça Ana das Neves de Castro, Setor Fama, Goiânia)

Preço: Entrada gratuita

Atrações: Som mecânico, apresentação de quadrilha, concurso de forró, comidas típicas e brincadeiras Arraiá do Prevest Nome da Festa: Arraiá do Prevest

Quando: Sábado (10/6), entre 15h30 e 22h

Onde: Oliveiras Place (Rua T-36, nº 3588, Setor Bueno, Goiânia)

Preço: R$ 15 até dia 9 de junho e R$ 30 na porta

Atrações: Ainda não foi divulgada Arraiá do Bolshoi Nome da Festa: Arraiá do Bolshoi

Quando: Sexta-feira (23/6), entre 20h e 1h

Onde: Bolshoi Pub (Rua T-53, nº 1140, Setor Bueno, Goiânia)

Preço: R$ 40

Atrações: Banda Zero10 Arraiá do Militá! Nome da Festa: Arraiá do Militá!

Quando: Sexta-feira (9/6), a partir das 16h

Onde: CPMG Jardim Guanabara (Alameda Minas Gerais, QD 76, lote 24, s/n, Jardim Guanabara, Goiânia)

Preço: R$ 10

Atrações: Alex e Fabricio Arraiá AABB Goiânia 2017 Nome da Festa: Arraiá AABB Goiânia 2017

Quando: Sábado (10/6), a partir das 20h

Onde: AABB Goiânia (BR-153, Quadra CH, Lotes 21/28, Chácaras Retiro, Goiânia)

Preço: R$ 10 (Associados) e R$ 15 (Convidados). Crianças até 10 anos não pagam

Atrações: Renan & Renata, DJ Ricardo Silva e apresentação da quadrilha “Os Vagabundos” Arraiá do Planeta Nome da Festa: Arraiá do Planeta

Quando: Sexta-feira (23/6), a partir das 21h

Onde: Jaó Music Hall (Av. Quintandinha nº 600, Setor Jaó, Goiânia)

Preço: R$ 30

Atrações: Ronny Borges, Max e Luan e DJ Maruk Arraiá do Olimpo Nome da Festa: Arraiá do Olimpo

Quando: Sexta-feira (9/6), a partir das 19h

Onde: Salão Social do Clube Jaó (Av. Quintandinha nº 600, Setor Jaó, Goiânia)

Preço: R$ 20

Atrações: Brincadeiras, comidas típicas e a tradicional quadrilha com os alunos

Fonte: OPOPULAR