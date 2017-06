Agehab convoca sorteados do cadastro reserva para moradias populares em Goiânia

Agência Goiana de Habitação (Agehab) convocou 153 famílias do cadastro reserva para moradias nos residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado, em Goiânia. Ao todo, foram sorteados 1.455 imóveis. Clique aqui para conferir a lista dos chamados na nova fase.

Em até cinco dias, os convocados devem se apresentar, com a documentação exigida no edital, à sede da Agehab, localizada na Rua 18-A, nº 541, esquina com Avenida República do Líbano, Setor Aeroporto. Entre os documentos requeridos estão os pessoais do titular e dos dependentes, se tiver, comprovantes de renda, endereço e vínculo com o município de Goiânia de no mínimo três anos.

Outra informação necessária é o Cadastro Único/Número de Identificação Social (NIS). Ele pode ser obtido na Secretaria Municipal de Assistência Social ou em Centros de Referência da Assistência Social. Quem mora em área de risco deve apresentar o laudo da Defesa Civil e portadores de deficiência física, o laudo médico.

De acordo com a Agehab, o motivo da convocação é que 153 pessoas que haviam sido sorteadas foram eliminadas no processo seletivo, pois não compareceram no período estipulado ou não atenderam aos requisitos exigidos.

Os apartamentos terão prestações entre R$ 80 e R$ 270, com financiamentos de dez anos pela Caixa.

Sorteio

No total, 71.923 famílias se inscreveram para as moradias. No entanto, 63.789 se enquadraram nos requisitos do edital e puderam participar do sorteio. Os demais inabilitados tiveram prazo para recurso administrativo, também conforme estipulava a Agehab.

O sorteio ocorreu no dia 24 de março, na sede do Ministério Público Estadual, no Jardim Goiás. O evento contou com a presença de representantes dos ministérios públicos Federal e Estadual, da Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública Estadual, da Prefeitura de Goiânia e da Caixa Econômica Federal (CEF).

“O sorteio é eletrônico e 100% auditável. Cópias do banco de dados e do código fonte do software, antes e depois do sorteio, serão entregues ao Ministério Público Federal. Adotamos todas as medidas para garantir a segurança e a transparência do processo letivo ”, ressaltou o presidente da Agehab, Luiz Stival, na ocasião.