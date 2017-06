Aciag estima que há mais de 3 mil vagas de emprego em Aparecida de Goiânia

Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) estima que existem atualmente mais de 3 mil vagas de emprego na cidade. De acordo com a entidade, 20% das oportunidades são para a área de logística. O TV Trabalho desta segunda-feira (5) traz opções de trabalho na Região Metropolitana da capital e em Rio Verde, na região sudoeste do estado .

Zilli é dono de uma empresa de transporte que atua na cidade há 16 anos. Segundo ele, são empregados no local cerca de 900 funcionários, quase 70 foram contratados este ano e ainda há 20 vagas para motoristas. Entre as recém-contratadas está Vanessa Silva, que viu o anúncio de vaga nas redes sociais.

A 55 km da capital, Anápolis também está entre as cidades que mais contratam no estado. A maior concentração de vagas está no Distrito Agroindustrial. De acordo com o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, houve um crescimento de 9% no número de vagas deste ano em relação ao ano passado. Foram contratadas mais de 2,8 mil pessoas só nos primeiros quatro meses do ano.