Vacina contra gripe é estendida para toda população a partir desta segunda, 05

O Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina contra a gripe a toda a população. Estados e municípios estão sendo orientados a ofertar a vacina para todas as faixas etárias, a partir desta segunda-feira (5), enquanto durarem os estoques. A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões em todo o país. Entretanto, em Aparecida o estoque é de apenas cerca de 20 mil doses.

A partir de hoje (05) as Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina (conforme lista abaixo) já estão ministrando a vacina em todas as faixas etárias. O horário de funcionamento das salas de vacina é de 8h as 16h30, de segunda à sexta. A vacina trivalente é segura e protege contra os vírus da Influenza A/H1N1, A/H3N2 e B. O ministro da Saúde ressalta que a ampliação do público na última semana da campanha ocorrerá porque ainda há doses disponíveis.

“Neste ano, tivemos poucos casos por influenza devido à baixa circulação do vírus. Em consequência disso, o público-alvo procurou menos os postos de saúde. Para que não haja desperdício, já que estas vacinas só valem por um ano, decidimos estender a todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques.”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Unidades de saúde que ainda estão oferecendo a vacina:

Centro de Saúde Papillon Park

Ambulatório Central (antigo Pronto Socorro)

UBS Jardim Tiradentes

UBS Jardim Florença

UBS Independência Mansões

UBS Pontal Sul

UBS Vila Delfiori

UBS Bandeirantes

UBS Campos Elíseos

UBS Caraíbas

UBS Alto paraíso

UBS Jardim dos Ipês

UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Buriti Sereno

UBS Parque Trindade

UBS Santa Luzia

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim dos Buritis

UBS Jardim Bela Vista

UBS Vila São Pedro

UBS Rosa dos Ventos

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque