Presa quadrilha que aplicava golpes na venda de carros pela OLX

Quatro homens membros de uma quadrilha responsável por aplicar golpes na internet, em Goiás, foram presos pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, Jhosefer Siqueira Santos, 25, Weber Lopes Camargo, 30, Clemilson Franco de Camargo, 39, e Luan Jhemerson de Sena, 20 de anos, aplicavam golpes na venda de veículos pelo site de vendas OLX e também pelo Facebook.

A negociação acontecia através do Whatsapp e depois que era depositado o valor da entrada do veículo, as vítimas eram bloqueadas. Os golpistas diziam que eram donos de uma loja de revenda de veículos que ficava supostamente em Uruaçu. Segundo a delegada Mayana rezende, cada envolvido era responsável por uma parte do crime dentro da quadrilha.

Estão presos o idealizador dos golpes e responsável por falar com as vítimas, os agenciadores de contas bancárias usadas para receber os valores em dinheiro e também o titular de uma das contas bancárias que recebeu pelo empréstimo. Ainda de acordo com a polícia, contra os mesmos criminosos, já foram registrados pelo menos 30 boletins de ocorrência.