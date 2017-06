Motorista perde o controle da direção e bate em poste no Jardim América

Ricardo dos Santos de 34 anos ficou ferido após um acidente na Avenida T-9,após o cruzamento com a T-3, no Jardim América, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, o homem dirigia um carro, no sentido Jardim América e perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e invadiu a pista no sentido contrário. O carro colidiu contra um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a vítima das ferragens. A polícia informou que o homem não tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O carro ainda permanece no local do acidente, durante esta manhã.

Fonte: OPOPULAR