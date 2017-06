Marconi apoia protesto de jovens contra homofobia em Goiás

O governador Marconi Perillo prestou apoio na última sexta-feira (2), durante o lançamento da 19.ª Edição do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), no Cine Teatro Joaquim, a um grupo de jovens que chamou a atenção da plateia para um protesto contra a homofobia. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra a discriminação de gênero pouco antes do início do pronunciamento do governador.

“Eu me associo a vocês, porque não há nada pior do que o preconceito, do que qualquer tipo de discriminação à diversidade”, disse Marconi. “Nós, do Governo do Estado, respeitamos toda a diversidade, não é à toa que nós temos, na Secretaria da Mulher, na Secretaria Cidadã, uma superintendência exclusivamente voltada à diversidade, ao movimento LGBT”, disse. “Se tem alguém que respeita esse tipo de posição, de manifestação, sou eu, e toda a minha equipe, podem ter certeza disso”, afirmou o governador.

Antes de iniciar o pronunciamento, o governador foi interrompido por um grupo de jovens que protestaram contra a homofobia e chamando a atenção da plateia para as mais variadas formas de discriminação contra a população LGBT. Marconi ouviu atentamente os jovens e pediu que a plateia os aplaudisse, porque sempre se posicionou frontalmente qualquer forma discriminação por questões de orientação sexual.

Em seguida, lembrou que o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã e da Igualdade, sempre abriu espaços para atuação de segmentos de defesa da causa LGBT. Os jovens, no protesto, condenaram atitudes de “fascistas preconceituosos”. Marconi sugeriu que eles ficassem atentos de modo a permitir que “fascistas” não sejam eleitos nas próximas eleições.