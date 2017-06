Inscrições para o ProUni do segundo semestre começam amanhã (6)

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2017 começam amanhã (6) e vão até sexta-feira (9). Os estudantes interessados poderão consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni – http://prouniportal.mec.gov.br/ – na internet.

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou os números desta nova edição, mas informou que não deverão ficar distantes dos registrados no mesmo período em 2016, quando foram oferecidas 125.442 bolsas, sendo 57.092 integrais e 68.350 parciais, distribuídas em 22.967 cursos de 901 instituições privadas.

O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também estão incluídas as pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas que compõem o quadro de pessoal permanente da instituição.

Só poderão participar do processo seletivo os candidatos brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016.

O estudante pode concorrer a uma bolsa integral se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder a 1,5 salário mínimo. No caso da bolsa parcial, a renda familiar por pessoa não pode ser maior que três salários mínimos. O ProUni possui ainda ações conjuntas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que permite ao bolsista parcial financiar a parte da mensalidade não coberta.