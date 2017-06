Empresário é encontrado em mata do Parque Cascavel, em Goiânia

O empresário Edvaldo Bento de Moura, de 51 anos, foi localizado pela Polícia Militar em uma mata do Parque Cascavel, neste sábado (3). De acordo com o filho Thiago, ele foi encontrado sem ferimentos, sujo e molhado.

Edvaldo será levado nesta tarde ao hospital para exames e tratamento. Thiago acredita que ele tenha ‘fugido’ por vontade própria, uma vez que faz uso de medicamentos contra depressão.

Ele estava com o filho no Buriti Shopping por volta das 11h30, de sexta-feira (2), aguardando atendimento em uma unidade da Caixa Econômica Federal. Enquanto o filho era atendido, o empresário aguardava na sala de espera. No entanto, ao retornar, o rapaz de 25 anos percebeu que o pai não estava mais no local.