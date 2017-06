Cobra é encontrada por funcionários em obras de hospital em Goiás

Os funcionários da obra do hospital público de Uruaçu, na região norte de Goiás, levaram um tremendo susto. Isso porque uma jiboia de aproximadamente 2 metros de comprimento foi achada no canteiro de obra do hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência na última quinta-feira (1º), nenhum funcionário ficou ferido e a cobra também não apresentava machucados.

A jiboia foi resgatada e solta em uma reserva ambiental da região.