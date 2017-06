Projeto quer obrigar plantio de grama em lotes baldios, em Goiânia

Com a intenção de tornar obrigatório o plantio de grama em lotes urbanos não edificados – baldios, e em novos loteamentos no município de Goiânia, o vereador Kleybe Morais (PSDC) apresentou nesta quinta-feira (1º) o Projeto Lote Limpo, durante sessão na Câmara Municipal.

Conforme a propositura, a matéria oferece a opção de implantar horta comunitária, de acordo com a escolha do proprietário do imóvel. Caso seja aprovada, a medida não atingirá lotes que já possuam alvará de construção, assim como aqueles que tiverem árvores nativas ou frutíferas em toda a sua extensão e, ainda, aqueles com plantio de culturas de pequena escala.

Em sua justificativa, Kleybe diz que “os lotes urbanos não edificados criam um ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos e vetores de doenças como a dengue, chikungunya. Este projeto visa solucionar o problema de acúmulo de mato alto, lixo e entulho. O plantio tanto de grama quanto de horta cria um ambiente mais agradável, propiciando melhor qualidade de vida para toda a população, além de contribuir para a diminuição do aquecimento do imóvel”.