O procurador do Estado João Furtado é anunciado como novo secretário da Fazenda

O procurador do Estado João Furtado de Mendonça Neto foi confirmado na noite desta quinta-feira (1°) como o novo secretário da Fazenda do governo estadual. O anúncio foi feito pelo governador Marconi Perillo (PSDB) em suas redes sociais.

Segundo Perillo, João Furtado aceitou uma sugestão e o convite do atual titular da Sefaz, Fernando Navarrete, para substituí-lo. Navarrete havia sido empossado na Secretaria da Fazenda em janeiro deste ano.

Furtado, que é advogado por formação, já ocupou o cargo de diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e estava à frente de outra pasta do governo estadual, a Casa Civil. Para seu lugar, Marconi anunciou o retorno do ex-chefe da Controladoria Geral do Estado (CGE), José Carlos Siqueira.

A cerimônia de posse de João Furtado na Sefaz será realizada no próximo dia 14 de junho. Fonte: Opopular