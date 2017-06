Mulher é suspeita de mandar matar o cunhado por 5 mil, em Aparecida

A cabeleireira Kelma Ferreira da Silva, de 40 anos, foi presa acusada de ser a mandante do assassinato de Vandeval Alves Parente, de 46. Kelma era cunhada da vítima e a motivação do crime seriam brigas de família. A cabeleireira nega a acusação.

Durante apresentação nesta sexta-feira (2), o assassino, Jeremias Alves de Menezes, vulgo “Paraguaio”, confessou ser autor do disparo que matou a vítima e disse que só se arrependeu porque não recebeu o dinheiro combinado pelo crime. Segundo a Polícia Civil, Jeremias se passava por policial e receberia R$ 5 mil pela execução.

O delegado responsável pelo caso, Fabrício Flávio Rodrigues, explicou que havia uma rixa entre os familiares. Vandeval teria vendido R$ 50 em droga para a cabeleireira e não foi pago. Em represália, ele quebrou os vidros do carro dela. Vandeval foi morto no dia 26 de setembro do ano passado em Aparecida de Goiânia.

Ainda de acordo com o delegado, no dia do crime, o assassino Jeremias e seu comparsa, Israel Honorato Azevedo, de 22 anos, estavam bebendo em um bar, quando Vandeval saiu de casa para buscar os filhos na escola. A dupla subiu em uma motocicleta e emparelhou com o carro da vítima, disparando em seguida.

De acordo com a equipe do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), durante as investigações foram encontrados registros de ligações do celular de Kelma para Israel, que foi responsável por encontrar um assassino.

Fonte: Opopular