Imagens de câmeras de segurança auxiliam em investigação de morte de vigilantes em Anápolis

Imagens de câmeras de segurança do prédio do Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis, na região central do Estado estão sendo analisadas pela Polícia Civil, e pode ajudar a solucionar o caso.

Os vigilantes, Celso Roberto Tavares e Joel Pereira Dutra de 34 e 75 anos respectivamente, foram mortos com um tiro cada um na madrugada de quarta-feira (31). Os corpos das vítimas foram encontrados por outro funcionário que chegou para fazer a troca de turno.

Segundo o delegado titular do Grupo de Investigações de Homicídios da cidade, Renato Rodrigues de Oliveira, os suspeitos entraram no prédio através da parte dos fundos, que dá acesso a um matagal.

A principal linha seguida pela polícia é a de que os bandidos queriam roubar armas. Um revólver calibre 38, com seis munições, foi levado de uma das vítimas. No entanto, a hipótese de execução não foi descartada.

A polícia deve usar também, imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais próximos ao prédio, que fica na região central do município.

fonte: Opopular