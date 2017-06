Ex-presidente da Valec é preso em operação da PF em Goiânia

O ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha das Neves, foi preso em Goiânia na manhã desta sexta-feira (2). O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, como um reflexo da operação De Volta aos Trilhos, deflagrada pela Polícia Federal, no último dia 25.

O MPF fez o pedido com base nas investigações da polícia, que apontam envolvimento direto de Juquinha das Neves em crimes de lavagem de dinheiro. No depoimento de uma das pessoas ouvidas pela polícia, de acordo com o MPF, fica clara a plena atividade criminosa de Juquinha, do filho dele, Jader Ferreira das Neves, que foi preso no ato da operação da PF.

A pessoa ouvida pela polícia disse que fez a negociação de uma dívida de R$ 750 mil com os dois, Juquinha e Jader. As investigações apontaram também que supostos compradores de R$ 400 mil em sorgo, estavam na verdade, pagando uma dívida com os empresários e emitiram notas falsas.

Juquinha, conforme o MPF, pratica lavagens de dinheiro desde a época em que presidiu a Valec, e mantém ocultos os valores e o patrimônio adquiridos com os crimes.

No último dia 25 de maio, uma etapa da Operação De Volta aos Trilhos, deflagrada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal em Goiás, prendeu o filho e um dos advogados do ex-presidente da Valec (estatal ligada ao Ministério dos Transportes) José Francisco das Neves – conhecido como Juquinha -, Jader Ferreira das Neves e Leandro de Melo Ribeiro. A ação foi focada na suspeita de ocultação de bens de pelo menos R$ 4,4 milhões (em valores de 2012).

Fonte: Opopular