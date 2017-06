Confira os novos pontos com radares em Goiânia

O prefeito Iris Rezende (PMDB) e a empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda, assinou nessa quarta-feira (31), no Paço Municipal, em Goiânia, o contrato de implementação dos novos equipamentos – trazidos do Rio Grande do Sul – é de até seis meses. Mas os primeiros radares já começam a funcionar em 15 dias.

O contrato assinado pelo prefeito da capital apresentou uma redução de R$ 5,3 milhões. A diminuição dos valores, entretanto, só aconteceu após questionamentos da Comissão Especial de Inquérito (CEI), que analisavam a Secretária Municipal de Trânsito (SMT). Vereadores apontaram superfaturamento na planilha de custos da empresa nos itens de tributos de energia elétrica. O vereador Felisberto Tavares (PR) deixou o cargo de secretário da SMT e, quando secretário, mostrou-se relutante em assinar o contrato, que foi validado 8 dias após a sua saída da pasta. O prefeito Iris Rezende não quis comentar o assunto.

Os motoristas em Goiânia, em menos de um mês, terão que colocar o pé no freio. Confira os novos pontos com radares em Goiânia.

■ Al. dos Rouxinóis, Parque das Laranjeiras

■ Al. dos Rouxinóis, qd. 45, Parque das Laranjeiras

■ Av. C-107, qd. 242, Jardim América

■ Av. Guarapari, qd. 21, Jardim Atlântico

■ Av. Guarapari, qd. 32, Jardim Atlântico

■ Av. Guarapari, qd. 39, Jardim Atlântico

■ Av. José Rodrigues de Morais Neto, qd. 222, Parque Amazônia

■ Av. Transbrasiliana, qd. 198, Setor Pedro Ludovico

■ Av. Transbrasiliana, qd. 200, Setor Pedro Ludovico

■ Av. Independência, qd. 61, Vila Rosa

■ Av. Independência, qd. 71 Vila Rosa

■ Av. Independência, qd. 94 Jardim Atlântico

■ Av. Independência, qd. 103 Jardim Atlântico

■ Av. C 171, qd. 401, Jardim América

■ Av. C 171, oposto à dd. 403, Jardim América

■ Av. Cesar Lattes, qd. 26, Jardim Vila Boa

■ Av. Diogo Naves, qd. 13, Residencial Vereda dos Buritis

■ Av. General Couto de Magalhães, nº 750, Vila Mauá

■ Al. Ricardo Paranhos, qd. 247, Setor Marista

■ Rua 132 qd F29, Setor Sul

■ Rua 91 qd. 20A Setor Sul

■ Av. Alphaville Flamboyant, oposto à qd. A5, Res. Alphaville Flamboyant

■ Av. Alphaville Flamboyant, qd. 45, Res. Alphaville Flamboyant

■ Av. Alphaville Flamboyant, qd.F1, Res. Alphaville Flamboyant

■ Av. Alphaville Flamboyant, qd. T2, Res. Alphaville Flamboyant

■ Av. Paranaíba, oposto ao nº 1.357, Setor Central

■ Av. Tocantins, qd. 19, Setor Central

■ Av. Araguaia, qd. 36, Setor Central

■ Al. Câmara Filho, qd. 124, Parque Oeste Industrial

■ Al. Câmara Filho q.d 131, Parque Oeste Industrial

■ Av. Boulevard Conde dos Arcos, qd. 31, Setor Goiânia 2

■ Av. Caiapó, qd. 94, Bairro Santa Genoveva

■ Av. E6, qd. 14, Vila Lucy

■ Av. Fued Jose Sebba, qd. A-17, Jardim Goiás

■ Av. Goiás Norte, qd. 12, Residencial Humaitá

■ Av. Horácio Costa e Silva, Jardim Balneário Meia Ponte

■ Av. Independência, qd. L, Setor Leste Vila Nova

■ Av. Jose Inácio Sobrinho, qd. 2A, Setor Noroeste

■ Av. Jose Inácio Sobrinho, qd. 3, Setor Marabá

■ Av. Jose Inácio Sobrinho, qd. 79, Vila Finsocial

■ Av. Jose Inácio Sobrinho, oposto à qd. 79, Vila Finsocial

■ Marginal Botafogo c/ Passarela Parque Mutirama, Leste Vila Nova

■ Marginal Botafogo, viaduto sobre Av. A, Jd. Goiás

■ Marginal Botafogo, viaduto sobre Av. A Jd. Goiás

■ Marginal Botafogo, qd. 20A, Setor Sul

■ Marginal Botafogo, Parque Botafogo, Setor Central

■ Av. Miguel do Carmo, qd. 37, Setor Rio Formoso

■ Av. Pedro Ludovico, qd. 83, Parque Oeste Industrial

■ Av. Pedro Ludovico, qd. 141, Parque Oeste Industrial

■ Av. Sao Francisco, qd. 31, Santa Genoveva

■ Av. Sao Francisco, qd. 41, Santa Genoveva

■ Av. Dona Lourdes Estivalete Teixeira, qd. 25, Setor Central

■ Rua Lisieux, qd. 42, Jardim Mirabel

■ Av. Pedro Paulo de Souza oposto à qd. HC/3, Goiânia 2

■ Av. Pedro Paulo de Souza, qd. HC-3, Goiânia 2

■ Av. Pedro Paulo de Souza, qd. HC-6, Goiânia 2

■ Av. Pedro Paulo de Souza, qd. HC-2, Goiânia 2

■ Av. Perimetral Norte X Av. Eurico Viana, Setor Mansões Goianas

Fonte: Opopular