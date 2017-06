Brasil mantém liderança do ranking da Fifa

O Brasil permanece à frente do ranking da Fifa. Antes de um mês agitado para as equipes nacionais, o que inclui a disputa da Copa das Confederações, a seleção se manteve na liderança da lista após a atualização desta quinta-feira (1°), agora com 1.715 pontos.

Maio foi um mês com poucas partidas entre seleções – apenas dez -, o que provocou poucas mudanças relevantes no ranking. E, o Brasil, que não entrou em campo nesse período, se manteve em primeiro lugar, seguido da Argentina, a atual vice-campeã mundial, com 1.626 pontos, a 89 da seleção dirigida por Tite – no mês passado, a vantagem brasileira era de 69 pontos.

As duas seleções não vão participar da Copa das Confederações em junho, mas se enfrentarão em um amistoso marcado para o dia 9 em Melbourne. Logo depois, no dia 13, na mesma cidade, o Brasil enfrentará a Austrália, que hoje ocupa a 48ª colocação no ranking da Fifa.

A lista voltará a ser atualizada em 6 de julho.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º – Brasil, 1.715 pontos

2º – Argentina, 1.626

3º – Alemanha, 1.511

4º – Chile, 1.422

5º – Colômbia, 1.366

6º – França, 1.332

7º – Bélgica, 1.292

8º – Portugal, 1.267

9º – Suíça, 1.263

10º – Espanha, 1.198

10º – Polônia, 1.198

12º – Itália, 1.193

13º – País de Gales, 1.119

13º – Inglaterra, 1.119

15º – Peru, 1.108

16º – Uruguai, 1.099

17º – México, 1.050

18º – Croácia, 1.033

19º – Egito, 913

20º – Costa Rica, 903

Fonte: Opopular