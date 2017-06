Ana Vilela se apresenta sábado em Goiânia

A cantora Ana Vilela tornou-se viral nas redes sociais e caiu no gosto do público com a canção Trem-Bala. Agora em turnê pelo Brasil, ela chega para o primeiro show em Goiânia, sábado (03), às 20 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

Em sua primeira apresentação em Goiânia, Ana conta com as participações especiais de Bia Torres, finalista do The Voice Kids, e do cantor Rodrigo Mendes.

Acostumada a compor desde o início da adolescência, ela sempre mostra aos amigos as composições. Em geral, depois de criar uma canção, ela espera algum tempo antes de ouvi-la de novo e, se a julga boa, a apresenta para outras pessoas. No caso de Trem-Bala, o resultado havia sido tão intenso para ela, que imediatamente ela mandou o áudio para três amigos. Tudo aconteceu tão rápido que nem a própria Ana, agora com 19 anos, sabe direito como tudo aconteceu.

Até hoje ela ainda não conseguiu descobrir de qual lado vazou o áudio que acabou editado e viralizado na internet, via YouTube e WhatsApp. Segundo Ana, quando se deu conta, as pessoas já estavam curiosas querendo descobrir de quem era a música suave que conquistou todo mundo. “Fui pega de surpresa”, lembro, sobre os desdobramentos que vieram.

Embora seu estilo seja a chamada nova MPB, Ana diz que passou a valorizar também nomes como da sertaneja goiana Marília Mendonça, que, ressalta, também não “tem nada de padrão”. “Faço minha música com meu coração, não com meu corpo, não com meu cabelo, não com meu peso”.

SERVIÇO

Show: Ana Vilela – Turnê Trem Bala

Data: Sábado (03), às 20horas

Local: Teatro (Av. Contorno, 241, Centro)

Ingressos: plateia inferior – R$90 (inteira); plateia superior R$80 (inteiro). Com 1kg de alimento, paga-se meia.

Informações: 3212-3531 e 4141-2270

Fonte: Opopular