Vigilantes são mortos a tiros dentro de Juizado da Infância e Juventude de Anápolis

Dois vigilantes foram mortos a tiros dentro do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, a aproximadamente 60 quilômetros de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31).

A polícia informou que quando a equipe chegou ao local o portão estava trancado. Eles investigam a forma que os suspeitos entraram no prédio. Os corpos só foram encontrados por conta de uma troca de turno de funcionários. O servidor chegou ao local e deu de cara com a cena do crime.

O delegado responsável pelo caso ainda não definiu uma linha de investigação. Por enquanto, ele irá ouvir algumas testemunhas, assistir as imagens das câmeras de segurança, além de aguardar as informações da perícia.

FONTE: opopular