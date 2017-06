Sudoeste goiano terá R$ 311 milhões em obras e benefícios do Goiás na Frente

Na Região Sudoeste do Estado serão investidos mais de 311 milhões de reais do Programa Goiás na Frente em benefícios para a população. Os recursos serão assim distribuídos: R$ 100 milhões para obras estruturantes, R$ 28 milhões para a Educação; R$ 20 milhões para a Saúde, R$ 3 milhões para desenvolvimento regional, ciência, tecnologia e inovação; R$ 9,8 milhões em saneamento, R$ 101 milhões em habitação; R$ 4,5 milhões em Segurança Pública e R$ 45 milhões para pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas.

Confira as obras a serem realizadas em cada município da Região Sudoeste de Goiás:

Jataí

• Manutenção de rodovias

• Conclusão de construção de escola Padrão Séc. XXI – C.E. Eugênio Jardim – Dom Abel

• Cobertura de quadra C.E. Emília Ferreira de Carvalho

• Construção de quadra C.E. Alcântara de Carvalho

• Pavimentação asfáltica

Aparecida do Rio Doce

• Pavimentação asfáltica

Aporé

• 62 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• 40 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Caiapônia

• 200 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• 40 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. Gercina Borges Teixeira

• Pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas

• Revitalização do lago municipal

• Aquisição de maquinário

• Reforma no estádio municipal

• Reforma do camelódromo municipal

Cachoeira Alta

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. Deputado Manoel da Costa Lima

• Pavimentação asfáltica

• Recapeamento de vias urbanas

Castelândia

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Caçu

• 600 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• GO-178/206 Itajá/Itarumã /Caçu/Entr. BR-364

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Chapadão do Céu

• 184 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• Manutenção de rodovias

• Implantação de galeria pluvial

Dorvelândia

• Construção e implantação do sistema de esgoto

• 180 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• Manutenção de rodovias

• Conclusão C.E. Pedro Ludovico

• Construção de quadra C.E. Juscelino K. Oliveira

Gouvelândia

• 70 unidades habitacionais (apresentação de áreas)

• 40 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Construção de quadra C.E. Dr. Rubens Carneiro

Itajá

• GO-178/206 Itajá/Itarumã/Caçu / Entr. BR-364

• GO-302 Saída Itajá/Aporé /Entr.Go-178

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Itarumã

• 30 unidades habitacionais

• GO-178/206 Itajá/Itarumã/Caçu/Entr. BR-364

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. Coelho Neto

• Pavimentação asfáltica

• Construção do CRAS

Lagoa Santa

• 30 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Maurilândia

• 50 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Mineiros

• Construção do ITEGO

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. Professora Alice Pereira Alves

• Construção de quadra C.E. Dom Eric James Deitchman

Montividiu

• GO-174 Montividiu/Anel Viário Rio Verde

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

Paranaiguara

• 150 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Construção de quadra C.E. Bartolomeu Bueno

• Pavimentação asfáltica

Perolândia

• Manutenção de rodovias

• Construção de quadra C.E. José Dutra de Oliveira

• Pavimentação asfáltica

Portelândia

• Manutenção de rodovias

• Construção de quadra C.E. Manuel Costa Lima

• Pavimentação asfáltica

Quirinópolis

• AME Quirinópolis

• CREDEQ

• 178 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

São Simão

• 40 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

• Recapeamento de vias urbanas

Rio Verde

• Construção do IML

• Ampliação do sistema de água

• GO-174 Contorno de Rio Verde

• GO-210 Entr. BR-452/Entr. GO-164 Santa Helena

• Manutenção de rodovias

• Construção de C.E. Residencial Arco Íris

• Construção de C.E. Residencial Veneza

• Construção de C.E. Residencial Maranata

• Reforma de C.E. Cunha Bastos

• Cobertura de quadra C.E. Machado de Assis

• Cobertura de quadra C.E. Manoel Ayres

• Cobertura de quadra C.E. Oscar Ribeiro da Cunha

• Cobertura de quadra E.E. Ismael Martins Vieira

• Cobertura de quadra C.E. Miltes Furquim de Oliveira

• Cobertura de quadra C.E. Olyntho Pereira de Castro

• Cobertura de quadra C.E. Do Sol

Santa Helena de Goiás

• 50 unidades habitacionais

• GO-210 Entr. BR-452/Entr. GO-164 Santa Helena

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. José Salviano de Azevedo

• Cobertura de quadra E.E. José Serafim Azevedo

• Cobertura de quadra E.E. Rafael Nascimento

Santa Rita do Araguaia

• Ampliação do sistema de água

• Manutenção de rodovias

• Construção de quadra C.E. Alfredo Nasser

• Pavimentação asfáltica

• Recapeamento de vias urbanas

Santo Antônio da Barra

• 40 unidades habitacionais

• Manutenção de rodovias

• Cobertura de quadra C.E. Herminio Rodrigues Leão

• Pavimentação asfáltica

Serranópolis

• Manutenção de rodovias

• Pavimentação asfáltica

• Recapeamento de vias urbanas

Turvelândia

• 40 unidades habitacionais

• GO-210 Turvelândia / Entr. GO-410 Porteirão

• Manutenção de rodovias

fonte: Goiás agora