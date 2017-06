PM apreende 100 kg de maconha e 16 mil carteiras de cigarros contrabandeados, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar, por meio do Grupo de Rádio Patrulha Aérea (Graer), apreendeu aproximadamente 16 mil carteiras de cigarro contrabandeados do Paraguai e quase 100 kg de maconha, no início da tarde desta quarta-feira (31), no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Três pessoas foram presas.

De acordo André Ribeiro Nunes, capitão do Graer, 10 kg da droga foram encontrados com Claudiomiro Meira da Silva, de 45 anos, e Luzinete Pereira dos Santos, de 44 anos, durante abordagem de rotina da PM no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. “Durante a entrevista, eles contaram aos policiais que tinha mais droga na casa deles, no Jardim Tiradentes”, explica o capitão.

Na residência, os policiais encontraram mais 90 kg de maconha. De acordo com Ribeiro, Claudiomiro contou ainda que tinha uma arma, que estava na casa de um amigo, no mesmo setor. Os policiais se deslocaram para o local, onde foi apreendida uma arma de fogo e as 16 mil carteiras de cigarro.

Fonte: é mais goiás