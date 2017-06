Novos conselheiros Municipais de Assistência Social foram empossados, em Senador Canedo

Na manhã desta terça-feira, 30 de maio, foram empossados os novos conselheiros Municipais da Assistência Social de Senador Canedo, gestão 2017/2019.

A solenidade aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Arlete Tenório de Castro. O objetivo do Conselho é estabelecer critérios que garanta ao usuário que necessita da Assistência Social, o acesso à rede de bens e serviços prestados, fortalecendo a emancipação social das famílias e seus indivíduos. Os conselheiros irão aprovar a Política de Assistência Social, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas, pautados nos princípios de Gestão democrática, participativa, descentralizada.

O prefeito Divino Lemes parabenizou a posse dos novos conselheiros e falou da importância dos trabalhos dos conselheiros para o município de Senador Canedo. “Quero agradecer a disposição dos conselheiros, que vão lutar pela política social de nosso município, melhorando a qualidade de vida das famílias canedenses. Na oportunidade o prefeito disse que está criando uma Secretaria de Combate a Fome, para zerar o déficit no município. A mesma coisa se refere às obras de Cmeis, Paço Municipal, esgoto, entre outras que estão chegando a todos os bairros da cidade”, finaliza o gestor.

Presenças: Vereador, Betinho e Hidelbrando Murta, prefeito, Divino Lemes, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Nilma Helena, Superintendente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Shirley Cristina, representante da Secretaria Municipal de Saúde, Rosa Maia, representantes da Secretaria Municipal de Governo, Elinete Gomes e Kele Lopes, representante dos Usuários dos Programas Sociais do Município, Domingos Ferreira entre outros.