Maluma é confirmado no Festival Villa Mix, em Goiânia

A segunda atração internacional do festival Villa Mix é o cantor colombiano Maluma, que foi confirmado nesta nesta quarta-feira (31).

O show do artista está marcado para fechar a programação do dia 2 de julho.

Em seu facebook oficial, Maluma comemorou a volta ao Brasil: “Feliz em anunciar minha participação no Fetival Villa Mix. Nos vemos no dia 2 de julho!”.

O colombiano é a segunda atração internacional do festival, que contará ainda com show de Demi Lovato. Ela se apresenta no primeiro dia de shows, abrindo a programação. O line-up nacional conta com nomes como Matheus & Kauan, César Menotti & Fabiano, Wesley Safadão e Luan Santana.