Governador nomeia 238 servidores para Segurança Pública​

O governador Marconi Perillo assinou, na tarde desta terça-feira (30), os decretos de nomeação para preenchimento do quadro de pessoal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Serão nomeados 30 candidatos para o cargo de Auxiliar de Autópsia, 115 para o cargo de Perito Criminal, 50 para Médico Legista e 43 para papiloscopistas.

O candidato deve consultar o Portal do Sevridor http://www.portaldoservidor. go.gov.br/post/ver/173032/ informacoes-sobre-ato-de-posse – para ver a documentação exigida e seguir o passo a passo para tomar posse no cargo. A posse poderá ser feita em uma das unidades do Vapt Vupt localizadas nos shoppings Buriti e Araguaia ou a da Central do Servidor, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Em seguida ele deverá se apresentar ao Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária para começar a trabalhar.

Segurança Pública

A política de Segurança Pública implementada pelo governo tem como foco a valorização e o fortalecimento das forças policiais do estado. O governo autorizou abertura de novo concurso público na área da Segurança Pública para contratação de 2.000 policiais militares. Somados aos 2.500 soldados do último concurso que tomarão posse a partir de final de agosto e início de setembro deste ano, Goiás terá, portanto, um reforço de 4.500 policiais militares

No ano passado, a promoção de 3.939 oficiais e praças da Polícia Militar, 1.020 policiais da Polícia Civil, 90 oficiais e 164 praças do Corpo de Bombeiros Militar. O governo tem atuado fortemente também na defesa dos direitos dos policiais e investido em equipamentos, armas e munições, a fim de suprir todas as demandas das corporações para a prestação de serviços de segurança de qualidade.