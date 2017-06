Goleiro do Paraná passa bem após choque com Fred; fratura é descartada

goleiro Léo sofreu um forte choque no rosto, na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na Copa do Brasil, que deixou seu olho direito bastante inchado e um corte no rosto. O goleiro saiu do Independência direto para o hospital, na noite desta quarta-feira, para fazer exames de tomografia. Ele sofreu três pontos no rosto, mas exames demonstraram que não sua visão não foi afetada.

O lance ocorreu no segundo gol do Galo, aos 21 minutos do segundo tempo, quando o joelho do atacante Fred bateu no olho do goleiro de forma não intencional. Fred nem comemorou o gol e pediu a entrada dos médicos.

O jogador deixou o campo consciente e bem orientado e foi encaminhado ao hospital para mais exames. De acordo com a assessoria de imprensa do Paraná, não há suspeita de fratura, mas o goleiro terá que fazer uma tomografia para descartar qualquer suspeita de trauma.

Quem entrou no lugar dele foi Douglas Baldini. O técnico Cristian de Souza explicou que o goleiro Marcos não viajou a Belo Horizonte por conta de lesão.

– O Marcão também está lesionado, o Léo saiu com o olho bem machucado. Vamos torcer para que esses jogadores não comprometam a sequência. A gente vem sofrendo com essas perdas. A gente espera ter todo mundo na semana – disse Cristian de Souza, em entrevista coletiva.

Pela Série B, o próximo compromisso do Tricolor é somente na terça-feira, contra o Londrina, no Estádio do Café, às 20h30.