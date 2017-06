Confira a galeria de fotos da segunda noite do Rodeio Show de Senador Canedo com show de Maiara e Maraísa

Famílias inteiras prestigiaram a segunda noite do Rodeio Show de Senador Canedo. A animação da quarta-feira (31) ficou por conta das cantoras Maiara e Maraísa, que levaram o público ao misto de emoção e euforia.

Donas de vozes que conquistaram o Brasil, as moças lotaram os camarotes e a pista. Jovens, crianças e até idosos foram conferir de perto a performance das irmãs.

O evento, que faz parte da programação de comemoração aos 28 anos da cidade e está em sua 9ª edição não para por aí. Nesta quinta-feira (01), acontece o início do rodeio profissional e o cantor Eduardo Costa sobe ao palco. Zezé di Camargo e Luciano se apresentam na sexta, Leonardo no sábado (3) e, para encerrar, Wanessa Camargo faz um show com entrada franca no domingo.

Confira nossa galeria de fotos da segunda noite – quarta-feira (31).