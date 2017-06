Anápolis fecha o primeiro quadrimestre do ano com superávit de R$ 46,9 milhões

Mesmo com decréscimo de 4% na arrecadação, Anápolis fechou o primeiro quadrimestre do ano com superávit de R$ 46,9 milhões – puxado, sobretudo, pela medida de corte de cargos comissionados e revisão de gratificações realizada prefeito Roberto Naves (PTB). Com poucas objeções da oposição, os principais desafios apontados foram mitigar o rombo bilionário do Instituto Seguridade Social de Anápolis (Issa) e adequação da folha de pagamento.

Apesar de ter conseguido equilibrar as contas e apresentar saldo positivo, a folha de pagamento ainda não atingiu o limite prudencial de 51% da arrecadação. “Saímos de 69% no primeiro mês para 55%”, diz o secretário da fazenda, Geraldo Lino ao ressaltar que janeiro foi marcado pela falta de R$ 5 milhões do INSS que foram antecipados, além do fim da receita de serviços da Urban (concessionária de transporte público).

De acordo com o prefeito Roberto Naves, é possível fazer essa adequação com medidas de gestão – invertendo a lógica dos convênios. Ele explica que a prefeitura gasta por mês, aproximadamente, R$ 3 milhões com folha de pagamento por meio de convênios.

Outra busca é elevar a arrecadação. Segundo o petebista, existem três frentes de trabalho em andamento: implantação do sistema de georreferenciamento, atração de novas indústrias e negociação dos R$ 400 milhões de passivos municipais. “Estudo nos mostra que perdemos R$ 30 milhões por ano em sonegação de IPTU. O georreferenciamento vai trazer justiça tributária”, diz.

Fonte: Opopular