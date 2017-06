Vítima reage a assalto em Goiânia e bandido acaba morto baleado com a própria arma

Um homem de 23 anos morreu na tarde desta terça-feira (30), após tentar assaltar uma loja de equipamentos de segurança no Parque Santa Rita, em Goiânia.

De acordo com um policial militar, o suspeito teria entrado no estabelecimento armado, deu voz de assalto e chegou a ameaçar uma criança que estava no local. Ainda segundo o PM, um homem reagiu ao assalto e entrou em uma luta com o assaltante. Durante a briga a arma de fogo disparou durante a briga e atingiu o suspeito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada para apurar o caso.

Fonte: Opopular