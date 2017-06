SMT pagou por manutenção de radares que não estavam instalados em Goiânia, aponta comissão

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) pagou pela manutenção de 305 radares entre maio de 2010 e fevereiro de 2011, mas só 165 estavam instalados, apontou nesta terça-feira (30) a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que apura irregularidades no órgão. Os vereadores calculam que o repasse indevido à empresa Trana Ltda., responsável pelo serviço, gerou um prejuízo de cerca de R$ 200 mil.

“Se pagou por 140 radares que sequer haviam sido instalados. Detectamos mais um abuso, mais uma fraude, mais um desvio de verba pública. Eles não conseguem fiscalizar”, apontou o relator da comissão, o vereador Eduardo Prado (PV).

Analista de obras e urbanismo da SMT, o engenheiro Carlos Alberto de Miranda confirmou durante a sessão que atestou o pagamento de notas retroativas e não houve desconto de aparelhos. “Realmente, aparenta um erro que tenho de verificar”, disse Miranda.

Segundo o G1, tentou falar com à SMT sobre a denúncia, mas ainda não obteve retorno.

Irregularidades em planilha

A sessão também discutiu irregularidades, como cobranças em duplicidade, na planilha de custos do contrato firmado com a Trana, que assumiu o serviço em 2010. Auditora da Controladoria Geral do Município Tatiene Cristine, Leal explicou que deu parecer para andamento do processo com Certificação de Controle e Registro, que alerta para a necessidade de sanar alguns problemas.

“Colocamos pareceres, mas a responsabilidade é total e plena do gestor”, alegou.

Mesmo com as observações feitas pela controladoria, os vereadores apontam que o então diretor jurídico da SMT, o advogado aposentado Abadio Antônio dos Santos, deu aval para a assinatura do contrato e do aditivo com a Trana. Durante o depoimento, ele alegou que não se lembra e, inclusive, que a assinatura do documento parece ser distinta da dele.

“Não posso afirmar que é minha, está um pouco diferente. Não me recordo do contrato específico, mas muitas vezes outro advogado tomava conta do processo, e eu assinava. Ressalto que não admito roubo, corrupção”, declarou.

A partir do depoimento de Santos, o presidente da CEI, vereador Elias Vaz crê que ele não tinha controle do que assinava.

“Temos duas opções: ou ele assinou sem ler, porque a controladoria dizia irregular, ou alguém assinou isso para ele. Vejo isto como ato de improbidade administrativa. Vamos pedir exame grafotécnico para avaliar se a assinatura é dele mesmo”, disse Elias. G1