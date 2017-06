O volante Everton Heleno é a nova contratação da diretoria rubro-negra

Atlético segue a busca por reforços visando a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o time é lanterna da competição após três derrotas em três jogos. O volante Everton Heleno, de 26 anos, é o novo alvo da diretoria rubro-negra.

O jogador, cria da base do Sport, estava no CSA desde 2016. A direção do clube alagoano confirmou o desligamento do atleta. “É verdade. O Everton Heleno está se desligando e tudo será confirmado à tarde. Não sei ainda para onde ele está indo. Passaremos todos os detalhes mais tarde – disse Raimundo Tavares, presidente do Conselho Deliberativo, do CSA, ao GloboEsporte.com

Pelo CSA, Everton Heleno realizou 41 jogos e marcou 15 gols. O jogador, além de principal artilheiro do time na temporada, foi eleito o craque do Campeonato Alagoano em 2017. O meio-campista ainda teve passagens por Santa Cruz, Mogi Mirim, Ypiranga, Petrolina e Cotia FC.

A direção do Atlético ainda não anunciou o acerto, mas caso confirmado Everton Heleno será a 11ª contratação do clube atleticano após o término do Campeonato Goiano.

Nesta terça-feira, o time rubro-negro retorna aos treinamentos após a derrota, de 1 a 0, para o Corinthians, no último domingo. O Atlético volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (5), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.