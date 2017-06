Ice Bar do Shopping Cerrado, em Goiânia é interditado por falta de higiene e por trocar bebida na hora da venda

O estabelecimento Ice Bar, localizado dentro do Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, foi interditado pela Delegacia do Consumidor (Decon) na tarde desta terça-feira (30) por crime contra as relações de consumo e publicidade enganosa. De acordo com a página do shopping, a entrada no local custava R$ 30.

De acordo com o delegado Webert Leonardo Lopes, o cardápio da loja oferecia produtos de uma determinada marca e quando o cliente escolhia o que ia tomar, era servida outra bebida mais barata. Ainda segundo o investigador, o ambiente também não era adequado para os funcionários trabalharem, além de ter refrigerantes fora da data de validade e bebidas armazenadas de forma irregular.

O proprietário do estabelecimento não foi encontrado no local, mas pode ser indiciado pelos crimes contra as relações de consumo e publicidade enganosa.

Fonte: opopular