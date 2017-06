Homem que cortou patas de animal é preso em Iporá

Sandro Pereira de Melo, de 43 anos, foi preso nessa segunda-feira (29), no município de Iporá, suspeito de cortar as patas de um cachorro e deixa-lo para morrer agonizando. O crime aconteceu no último sábado (27).

De acordo com o titular da Delegacia de Iporá, Ramon Queiroz, Sandro foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança. “Em depoimento, ele confessou que bateu na cabeça do animal com um pedaço de madeira e depois cortou as patas dianteiras usando um podão”, explicou Queiroz.

Aos policiais, Sandro disse que matou o animal porque ele estava latindo em sua porta. Depois de mutilar o cachorro, o suspeito o deixou no cercado de uma Organização Não Governamental da cidade, onde ficam animais que não possuem dono.

Sandro foi indiciado pelo crime de mutilação e maus tratos de animais, que prevê pena de seis meses a um ano. Porém, ele foi liberado logo após o depoimento.