Criação de 800 cargos comissionados é aprovada na Assembleia Legislativa, e gera polêmica

O projeto de lei que propõe a criação de 800 cargos comissionados em Goiás para o Detran-GO e em unidades do Vapt Vupt foi aprovado em segunda e definitiva votação nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa.

Os votos contrários foram dos deputados peemedebistas José Nelto, Wagner Siqueira e Lívio Luciano. O autógrafo de lei segue agora para a sanção do governador Marconi Perillo.

De autoria do executivo, o governo do Estado justifica que a abertura dos cargos é necessária pelo “déficit criado na Segplan pela última reforma administrativa, que extinguiu 1.500 cargos em comissão”. Os novos contratados terão vencimentos que variam de R$ 1.750,00 a R$ 6.000,00 mensais, com um impacto de aproximadamente R$ 1,6 milhão para o Estado.

Durante discussão da matéria, o deputado José Nelto (PMDB) declarou que se trata de uma das maiores injustiças cometidas pelo atual governo, pois tira a chance de filhos de trabalhadores participaram de concursos para ocupar cargos na Administração Pública.“Estes cargos serão ocupados, por indicações políticas, pelos filhos de deputados e filhos de prefeitos e por aqueles que fazem parte da panelinha dele”, disse o parlamentar.

José Nelto cobrou também a realização de concursos. “Este Governo não faz concursos. É por isto que aumenta violência. Este fosso entre rico e pobre vai aumentando. É por isto que encaminho meu voto contrário a esta matéria”, salientou.

Fonte: Opopular