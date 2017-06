Bando arrombou portão com carro antes de explodir muro de presídio em Guapó

Uma testemunha que mora em frente ao presídio de Guapó contou à reportagem da CBN Goiânia que no início da manhã um veículo teria dado marcha à ré, arrombado o portão e em seguida os explosivos foram colocados no muro da cadeia e detonados.

A parede faz divisa com uma residência que ficou totalmente destruída. A explosão foi provocada de fora para dentro do presídio em um paredão limítrofe com o imóvel. No entanto, em outra versão os criminosos entraram pela porta da frente da casa e em seguida detonaram os explosivos.

Após a ação, 11 detentos conseguiram fugir, destes setes ficaram feridos. Além da moradora da residência. A Polícia Civil também apura a informação de que durante a fuga os presos praticaram assaltos, arrastões e dispararam vários tiros.

Os detentos que não conseguiram fugir foram recontados e uma varredura realizada no presídio. Segundo o delegado titular da Polícia Civil de Guapó, Arthur Curado Fleury, mais de 90 presos estavam na cadeia no momento da explosão.

O comandante da PM de Goiás, coronel Divino Alves contou que viaturas de Goiânia e Trindade foram deslocadas para Guapó e auxiliam nas buscas pelos demais foragidos. Cinco pessoas foram detidas, duas seriam foragidos recapturados e os demais suspeitos de participar da explosão. Em relação à explosão, o coronel explicou que somente os laudos da Polícia Técnico-Científica poderão esclarecer a dinâmica da explosão.

fonte:Opopular