Ariana Grande fará show beneficente em Manchester com Justin Bieber, Miley Cyrus e Coldplay

De acordo com a BBC, a cantora Ariana Grande fará um show beneficente na cidade de Manchester neste domingo (4). Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Usher e outros artistas também cantarão. O dinheiro arrecadado pelos ingressos será destinado às famílias afetadas pelo ataque terrorista do Estado Islâmico que aconteceu na cidade no último dia 22.

O show dos artistas será no Emirates Old Trafford Cricket Ground, que tem capacidade para 50 mil pessoas. As apresentações serão transmitidas ao vivo BBC, tanto via rádio quando via televisão. Ariana Grande, em comunicado através de suas redes sociais, já havia falado que voltaria a Manchester para um show beneficente, sem falar nada sobre datas.