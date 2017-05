Senador Canedo comemora nova data e uma nova cidade

enador Canedo está em festa, no dia 1º de janeiro serão 28 anos que o município que constitui emancipado politicamente. Com uma população estimada em 120 mil habitantes, segundo dados do Programa Saúde da Família, a cidade hoje figura um importante cenário de desenvolvimento metropolitano, com crescimento econômico marcante e bom índice de bem-estar e qualidade de vida. Para comemorar, a Prefeitura Municipal de Senador Canedo promove ações comemorativas: Desfile Cívico Militar e Rodeio Show.

No dia 1º de junho, data do aniversário, um grande Desfile Cívico Militar será realizado trazendo a história da cidade, ações da Prefeitura e o anúncio de novas obras que vão ser realizadas para construção de uma nova cidade, a que se desenvolve conjunto ao potencial do município. O evento vai ser realizado na praça do Conjunto Morada do Morro, região Central de Senador Canedo, a partir das 8 horas da manhã.

Uma grande estrutura está sendo montada no local, 8 grandes estruturas móveis foram montadas para contar a história da cidade, como uma locomativa com sino e chaminé, trazendo pioneiros, além de quadros representativos de ações e benefícios oferecidos pela Prefeitura, além da presença de tropas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, além de escolas, representantes da indústria e comércio local.

A grande novidade para o Desfile Cívico Militar será um grande bolo de aniversário de 28 metros, uma média de 400 quilos. Que vai ser oferecido à população como surpresa no final do Desfile. Autoridades municipais e do estado estão entre as convidadas para a festividade.

Em comemoração ao aniversário da cidade, também vai ser realizado o 9º Rodeio Show, entre os dias 30 de maio a 4 de junho, na Estação Ferroviária.

