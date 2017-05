Segunda fábrica Heinz Brasil vai se instalar em Goiás e pode criar até 500 empregos

Será assinado nesta terça-feira (30), pelo governo de Goiás, o protocolo de intenções com a empresa Heinz Brasil, para ampliação da empresa já instalada em Nerópolis e construção de nova fábrica também no mesmo município.

Com a nova indústria, que tem previsão de entrar em funcionamento no máximo em 18 meses, há a expectativa de gerar inicialmente entre 300 a 500 empregos diretos e indiretos. As instalações atuais da empresa serão ampliadas, visando a melhoria de seu parque industrial.

Fonte: Opopular