Quase 8 toneladas de drogas já foram apreendidas pela Polícia Militar de Goiás

Após investigações realizadas pela Polícia Federal envolvendo um grande carregamento de drogas, as Polícias Militares de Goiás e do Distrito Federal apreenderam, na quinta-feira, dia 25, 680 quilos de maconha que tinham como destino a cidade satélite de Taguatinga (DF). A apreensão contou com a atuação do Comando de Operações de Divisas, que deslocou todas as equipes de serviço para a base de Chapadão do Céu.

Após algum tempo de prontidão e campana, os militares visualizaram o veículo suspeito, que tentou empreender fuga ao verificar a fiscalização. De imediato, foi realizado um acompanhamento e o motorista abandonou o automóvel com o entorpecente, evadindo por uma estrada vicinal. As forças policiais envolvidas na ocorrência continuam na busca pelo motorista.

Na madrugada do último sábado, dia 27, as equipes do Comando de Operações de Divisas – COD/CPR participaram da prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. O fato aconteceu após monitoramento feito pela Polícia Civil do município de Ituiutaba-MG. O delegado responsável pela ação solicitou apoio das equipes de COD/CPR na rodovia GO-206 com objetivo de abordar um caminhão Mercedes Benz, que trafegava pela rodovia e que, possivelmente, estaria com carga de entorpecentes.

Imediatamente, quatro equipes do COD, juntamente com mais quatro equipes descaracterizadas da PCMG, iniciaram patrulhamentos e cercos pela região com o objetivo de localizar o caminhão. Próximo ao município de Rio Verde, as equipes localizaram e abordaram o caminhão. Durante a busca, foram encontrados 98,300 Kg de maconha distribuídos em tabletes envoltos em fita plástica e acondicionados em pacotes debaixo do banco do motorista.

Após a localização da droga, foi dada voz de prisão aos abordados, conduzidos juntamente com o entorpecente e a quantia de R$ 544,00 até a delegacia local. Segundo os autores, a droga foi carregada na cidade de Três Lagoas-MS com destino a cidade de Santa Vitoria-MG onde seria entregue.

Até o momento já foram apreendidas quase 8 toneladas de drogas pela Polícia Militar de Goiás.